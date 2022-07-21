лукашенко: война в Украине должна прекратиться, чтобы не допустить ядерную войну
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Самопровозглашенный правитель беларуси александр лукашенко в четверг заявил, что россия, Украина и Запад должны договориться о прекращении войны, чтобы избежать "пропасти ядерной войны", и настаивал на том, чтобы Киев согласился с требованиями Москвы, передает УНН.
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"Мы должны остановиться, прийти к согласию, положить конец этому бардаку, операции и войне в Украине", - заявил лукашенко, главный союзник диктатора путина, в эксклюзивном интервью AFP в Минске.
"Давайте остановимся, а потом придумаем, как жить дальше", - сказал он во время часового интервью во Дворце Независимости.
"Дальше идти не надо. Дальше пропасть ядерной войны. Туда идти не надо", - сказал он, выступая на 148-й день наступления Москвы в Украине.
Детали
лукашенко обвинил Запад в стремлении к конфликту с россией и в провоцировании войны в Украине.
"Вы разожгли войну и продолжаете ее", - сказал он.
"Мы видели причины этой войны", – добавил он.
"Если бы россия не опередила вас, членов НАТО, вы бы организовали и нанесли ей удар", - сказал он, повторяя пропаганду путина.
Контекст
беларусь послужила плацдармом для вмешательства россии в Украину, но лукашенко пока избегает называть себя стороной конфликта.
Аналитики говорят, что он прекрасно отдает себе отчет в том, что большинство белорусов не поддерживают введение войск в Украину.
67-летний лукашенко правит белорусью почти три десятилетия.