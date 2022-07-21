лукашенко: война в Украине должна прекратиться, чтобы не допустить ядерную войну

Цитата

"Мы должны остановиться, прийти к согласию, положить конец этому бардаку, операции и войне в Украине", - заявил лукашенко, главный союзник диктатора путина, в эксклюзивном интервью AFP в Минске.

"Давайте остановимся, а потом придумаем, как жить дальше", - сказал он во время часового интервью во Дворце Независимости.

"Дальше идти не надо. Дальше пропасть ядерной войны. Туда идти не надо", - сказал он, выступая на 148-й день наступления Москвы в Украине.

Детали

лукашенко обвинил Запад в стремлении к конфликту с россией и в провоцировании войны в Украине.

"Вы разожгли войну и продолжаете ее", - сказал он.

"Мы видели причины этой войны", – добавил он.

"Если бы россия не опередила вас, членов НАТО, вы бы организовали и нанесли ей удар", - сказал он, повторяя пропаганду путина.

Контекст

беларусь послужила плацдармом для вмешательства россии в Украину, но лукашенко пока избегает называть себя стороной конфликта.

Аналитики говорят, что он прекрасно отдает себе отчет в том, что большинство белорусов не поддерживают введение войск в Украину.

67-летний лукашенко правит белорусью почти три десятилетия.