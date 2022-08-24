У розвідці розповіли, чи існує загроза наземної операції з боку білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. В українській розвідці заявили, що попри те, що білорусь уже тим чи іншим чином бере участь у війні проти України, наразі загрози наземної операції з боку білоруської держави немає. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в інтерв’ю Nexta, якого цитують у ГУР, інформує УНН.
Деталі
За словами представника воєнної розвідки України, влада України відпрацьовує різні сценарії, включаючи вторгнення з боку білорусі. Хоча білорусь уже бере участь у війні, надаючи свої аеродроми для завдання повітряних ударів по українських населених пунктах, проводячи ремонт російської пошкодженої військової техніки та проводячи вербування білорусів для участі у безпосередніх бойових діях проти України.
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«Стратегічно я впевнений, що білорусь буде цивілізованою європейською демократичною країною, але до цього потрібно пройти довгий шлях. Сьогодні ця держава безпосередньо залежить від російської федерації у багатьох аспектах і, вочевидь, не має демократії. На жаль, держава білорусь уже втягнута у війну проти України. Що стосується наземної операції, сьогодні безпосередньо такої загрози немає, але в майбутньому, якщо вона з'явиться, реагуватимемо належним чином», - резюмував Юсов, якого цитує ГУР.
Доповнення
Правитель білорусі олександр лукашенко у четвер заявив, що росія, Україна та Захід мають домовитися про припинення війни, щоб уникнути "провалля ядерної війни", і наполягав на тому, щоб Київ погодився з вимогами москви.