У розвідці розповіли, чи існує загроза наземної операції з боку білорусі

Деталі

За словами представника воєнної розвідки України, влада України відпрацьовує різні сценарії, включаючи вторгнення з боку білорусі. Хоча білорусь уже бере участь у війні, надаючи свої аеродроми для завдання повітряних ударів по українських населених пунктах, проводячи ремонт російської пошкодженої військової техніки та проводячи вербування білорусів для участі у безпосередніх бойових діях проти України.

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«Стратегічно я впевнений, що білорусь буде цивілізованою європейською демократичною країною, але до цього потрібно пройти довгий шлях. Сьогодні ця держава безпосередньо залежить від російської федерації у багатьох аспектах і, вочевидь, не має демократії. На жаль, держава білорусь уже втягнута у війну проти України. Що стосується наземної операції, сьогодні безпосередньо такої загрози немає, але в майбутньому, якщо вона з'явиться, реагуватимемо належним чином», - резюмував Юсов, якого цитує ГУР.

Доповнення

Правитель білорусі олександр лукашенко у четвер заявив, що росія, Україна та Захід мають домовитися про припинення війни, щоб уникнути "провалля ядерної війни", і наполягав на тому, щоб Київ погодився з вимогами москви.