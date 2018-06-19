В Ростове-на-Дону во время посадки загорелся самолет с футболистами Саудовской Аравии

"18 июня в 21 час 03 минуты в аэропорту г. Ростов-на-Дону благополучно приземлился самолет А-319 авиакомпании "Россия", экипаж которого выполнял рейс по маршруту Санкт-Петербург - Ростов-на-Дону. На борту самолёта находились члены официальной делегации и футбольной команды Королевства Саудовской Аравии. При заходе на посадку произошло событие, связанное с нештатным режимом работы одного из двух маршевых двигателей, сопровождавшимся выбросом пламени из реактивного сопла двигателя", - говорится в сообщении.



Согласно сообщению, сигнализация о пожаре двигателя не срабатывала, система пожаротушения двигателя не применялась ни в автоматическом, ни в ручном режиме. Аварийной посадки также не было. Экипаж самолёта произвёл посадку при двух работающих двигателях и самостоятельно зарулил к месту стоянки. Пассажиры по трапу аэропорта покинули борт самолёта в обычном режиме, безопасности полёта ничего не угрожало.



"Тем не менее, данное событие по классификации, принятой в Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и в гражданской авиации Российской Федерации рассматривается как "инцидент" и подлежит расследованию. "Росавиация" проведёт расследование обстоятельств и причин этого инцидента с участием всех заинтересованных сторон, включая разработчика и изготовителя двигателя", - отмечено в сообщении.



Напомним, самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Дублина на Ибицу, был вынужден совершить экстренную посадку в Париже, поскольку капитан сообщил, что 20 отдыхающих принимают участие в "пьяной" драке на борту.



