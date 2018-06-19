У Ростові-на-Дону під час посадки загорівся літак з футболістами Саудівської Аравії

"18 червня о 21 годині 03 хвилини в аеропорту м. Ростов-на-Дону успішно приземлився літак А-319 авіакомпанії "Росія", екіпаж якого виконував рейс за маршрутом Санкт-Петербург - Ростов-на-Дону. На борту літака перебували члени офіційної делегації і футбольної команди Королівства Саудівської Аравії. При заході на посадку сталася подія, пов'язана з нештатним режимом роботи одного з двох маршових двигунів, який супроводжувався викидом полум'я з реактивного сопла двигуна", - йдеться в повідомленні.



Згідно з повідомленням, сигналізація про пожежу двигуна не спрацьовувала, система пожежогасіння двигуна не застосовувалася ні в автоматичному, ні в ручному режимі. Аварійної посадки також не було. Екіпаж літака справив посадку при двох працюючих двигунах і самостійно зарулив до місця стоянки. Пасажири по трапу аеропорту покинули борт літака в звичайному режимі, безпеки польоту нічого не загрожувало.



"Тим не менш, ця подія за класифікацією, прийнятою в Міжнародній організації цивільної авіації (ІКАО) та в цивільній авіації Російської Федерації розглядається як "інцидент" і підлягає розслідуванню. "Росавіація" проведе розслідування обставин і причин цього інциденту за участю всіх зацікавлених сторін, включаючи розробника і виробника двигуна", - зазначено в повідомленні.



Нагадаємо, літак авіакомпанії Ryanair, що летів з Дубліна на Ібіцу, був змушений здійснити екстрену посадку в Парижі, оскільки капітан повідомив, що 20 відпочиваючих приймають участь в "п'яною" бійці на борту.



