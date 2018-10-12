В "Роскосмосе" рассказали о возможной причине аварии на "Союзе"

"Окончательных версий нет, но поняла непосредственная причина, связанная с тем, что произошло столкновение одного из боковых элементов, который является частью первой степени. При разделении первой и второй ступеней произошло столкновение. Произошло отклонение от штатной траектории и, похоже, произошло разрушение нижней части второй степени. Ракета прекратила нормальный полет, далее автоматика отработана штатно", - сказал Крикалев.



Крикалев также сообщил, что результаты работы госкомиссии по расследованию причин аварии будут известны к 20-м числам октября.



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"Комиссия начала работу вчера. До 20-х чисел октября уже должны быть получены результаты. Первые элементы конструкции, найденные в Казахстане, в степи, помогут анализировать, что произошло. После этого будут приняты необходимые меры и будут продолжены полеты", - сказал Крикалев.



По его словам, все полеты на ракетах этого класса должны быть разрешены только после того, как будут установлены причины аварии.



Напомним, 11 октября потерпела крушение ракета-носитель "Союз-ФГ", которая должна была отправить к Международной космической станции пилотируемый корабль "Союз МС-10" с космонавтом "Роскосмоса" Алексеем Овчининим и астронавтом NASA Ником Хейгом. Избежать жертв помогла система аварийного спасения, которая вовремя сделала отстрел спускаемого аппарата с экипажем. Аварию на "Союзе" в РФ квалифицировали как нарушение правил безопасности.