У "Роскосмосі" розповіли про можливу причину аварії на "Союзі"

"Остаточних версій немає, але зрозуміла безпосередня причина, пов'язана з тим, що сталося зіткнення одного з бічних елементів, який є частиною першого ступеня. При розділенні першого і другого ступенів відбулося зіткнення. Сталося відхилення від штатної траєкторії і, схоже, сталося руйнування нижньої частини другого ступеня. Ракета припинила нормальний політ, далі автоматика відпрацьована штатно", - сказав Крикальов.



Крикальов також повідомив, що результати роботи держкомісії з розслідування причин аварії будуть відомі до 20-х чисел жовтня.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЗМІ назвали можливу причину аварії ракети "Союз"



"Комісія розпочала роботу вчора. До 20-х чисел жовтня вже повинні бути отримані результати. Перші елементи конструкції, знайдені в Казахстані, в степу, допомагатимуть аналізувати, що сталося. Після цього буде вжито необхідних заходів і будуть продовжені польоти", - сказав Крикальов.



За його словами, всі польоти на ракетах цього класу повинні бути дозволені тільки після того, як будуть встановлені причини аварії.



Нагадаємо, 11 жовтня зазнала аварії ракета-носій "Союз-ФГ", яка повинна була відправити до Міжнародної космічної станції пілотований корабель "Союз МС-10" з космонавтом "Роскосмосу" Олексієм Овчініним і астронавтом NASA Ніком Хейгом. Уникнути жертв допомогла система аварійного порятунку, яка вчасно зробила відстріл спускового апарату з екіпажем. Аварію на "Союзі" у РФ кваліфікували як порушення правил безпеки.