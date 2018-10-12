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ЗМІ назвали можливу причину аварії ракети "Союз"

ЗМІ назвали можливу причину аварії ракети "Союз"

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Ракета-носій "Союз-ФГ" могла зазнати аварії через невідділення одного з чотирьох бічних блоків першого ступеня. Про це з посиланням на джерела повідомляє російське видання "Коммерсант", передає УНН.

"Причина аварії пов'язана з тим, що один з чотирьох бічних блоків першого ступеня не відокремився. Статися це могло за однією з трьох причин, кожну з яких уважно вивчить комісія", - посилається видання на два джерела, причетних до розслідування.

Перша, як повідомляється, пов'язана з відмовою роботи пірозамка бічного блоку, друга - з механічним пошкодженням його кріплення. Третя теоретично може бути пов'язана з автоматикою, що не дала команду на відстріл "боковини", але вона малоймовірна, повідомило джерело. Для підтвердження або спростування цієї версії фахівці також піднімуть документацію у ракетно-космічному центрі "Прогрес" (Самара), де у квітні 2016 року було виготовлено "Союз-ФГ", що впав.

Терміни роботи комісії поки не оголошувалися, проте, як пише видання, фахівцям на "розбір польотів" буде відведено приблизно місяць.

До кінця розслідування у цілях безпеки буде введена заборона на пуски ракет цього типу: так, як повідомляє видання, найближчий пуск "Союзу-ФГ" з космічною вантажівкою "Прогрес МС-10" перенесено з 31 жовтня на першу половину грудня.

Всі дані, отримані "Роскосмосом", будуть направлятися у NASA, пише видання.

Нагадаємо, 11 жовтня зазнала аварії ракета-носій "Союз-ФГ", яка повинна була відправити до Міжнародної космічної станції пілотований корабель "Союз МС-10" з космонавтом "Роскосмосу" Олексієм Овчініним і астронавтом NASA Ніком Хейгом. Уникнути жертв допомогла система аварійного порятунку, яка вчасно зробила відстріл спускового апарату з екіпажем. Аварію на "Союзі" у РФ кваліфікували як порушення правил безпеки.

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