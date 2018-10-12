СМИ назвали возможную причину аварии ракеты "Союз"

"Причина аварии связана с тем, что один из четырех боковых блоков первой ступени не отделился. Произойти это могло по одной из трех причин, каждую из которых внимательно изучит комиссия", - ссылается издание на два источника, причастных к расследованию.

Первая, как сообщается, связана с отказом работы пирозамка бокового блока, вторая - с механическим повреждением его крепления. Третья теоретически может быть связана с автоматикой, не давшей команду на отстрел "боковушки", но она маловероятна, сообщил источник. Для подтверждения или опровержения этой версии специалисты также поднимут документацию в ракетно-космическом центре "Прогресс" (Самара), где в апреле 2016 года был изготовлен рухнувший "Союз-ФГ".

Сроки работы комиссии пока не оглашались, однако, как пишет издание, специалистам на "разбор полетов" будет отведен примерно месяц.

До конца расследования в целях безопасности будет введен запрет на пуски ракет данного типа: так, как сообщает издание, ближайший пуск "Союза-ФГ" с космическим грузовиком "Прогресс МС-10" перенесен с 31 октября на первую половину декабря.

Все данные, полученные "Роскосмосом", будут направляться в NASA, пишет издание.

Напомним, 11 октября потерпела крушение ракета-носитель "Союз-ФГ", которая должна была отправить к Международной космической станции пилотируемый корабль "Союз МС-10" с космонавтом "Роскосмоса" Алексеем Овчининым и астронавтом NASA Ником Хейгом. Избежать жертв помогла система аварийного спасения, вовремя отстрелившая спускаемый аппарат с экипажем. Аварию на "Союзе" в РФ квалифицировали как нарушение правил безопасности.