Бойня на военном аэродроме в Воронеже: детали
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Солдат-срочник российской армии напал на людей на военном аэродроме “Балтимор” в Советском районе Воронежа утром 9 ноября, сообщает местное издание “Мое! Online” и федеральное агентство ТАСС, передает УНН.
По словам источника ТАСС, инцидент произошел на территории воинской части.
Злоумышленник был вооружен топором, а затем завладел оружием и открыл стрельбу.
По предварительным данным, погибли три человека, еще один получил ранение.
Нападавший скрылся с места преступления. По другим данным, военнослужащий забаррикадировался на территории части. Источники СМИ утверждают, что с подозреваемым, заблокированным в одном из помещений аэродрома, ведутся переговоры.
Причиной нападения в воинской части называется конфликт рядового с проверяющим офицером.
“Вести Воронеж” опубликовали ориентировку на злоумышленника — это 20-летний Антон Макаров. При себе у него могут быть пистолет и два магазина с патронами.
Военные следователи возбудили уголовное дело после убийства солдатом-срочником трех военнослужащих в воинской части в Воронежской области, сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета.
“Военным следственным отделом СК по Воронежскому гарнизону возбуждено уголовное дело в отношении военнослужащего войсковой части 45117 рядового Антона Макарова по признакам преступления, предусмотренного п. „а“ ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 4 ст. 226 УК РФ („Убийство двух или более лиц, а также хищение оружия“)”, — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что уже назначены необходимые судебные экспертизы. “Также будут проводиться экспертные исследования для установления психического состояния подозреваемого”, — сообщили в СК.
“По данным следствия, 9 ноября 2020 года в 5.30 минут Макаров с целью завладения табельным оружием, используя топор, убил офицера, после чего расстрелял сослуживцев, двое из которых погибли, один ранен”, — говорится в сообщении.
Как написал Telegram-канал Mash: “С матерью Антон Макаров не общался с июня. Алла живёт в Израиле, с сыном последний раз общалась перед его отправкой в армию. По словам женщины, телефон у Антона был выключен, он звонил сам — бабушке и дедушке. Близкие говорят, что с мамой Макаров жил до 2-го класса. После она уехала из России и с тех пор больше не виделась с сыном. Сейчас у дома, где жил Антон, дежурит полиция. Он все ещё в бегах”.