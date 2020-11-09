Бійня на військовому аеродромі у Воронежі: деталі

За словами джерела ТАСС, інцидент стався на території військової частини.

Зловмисник був озброєний сокирою, а потім заволодів зброєю і відкрив стрілянину.

За попередніми даними, загинули три людини, ще одна отримала поранення.

Нападник втік з місця злочину. За іншими даними, військовослужбовець забарикадувався на території частини. Джерела ЗМІ стверджують, що з підозрюваним, заблокованим в одному з приміщень аеродрому, ведуться переговори.

Причиною нападу у військовій частині називається конфлікт рядового з перевіряючим офіцером.

“Вести Воронеж” опублікували орієнтування на зловмисника — це 20-річний Антон Макаров. При собі у нього можуть бути пістолет і два магазини з патронами.

Військові слідчі порушили кримінальну справу після вбивства солдатом-строковиків трьох військовослужбовців у військовій частині в Воронезькій області, повідомили журналістам в прес-службі Слідчого комітету.

“Військовим слідчим відділом СК по Воронезькому гарнізону порушено кримінальну справу стосовно військовослужбовця військової частини 45117 рядового Антона Макарова за ознаками злочину, передбаченого п. „А“ ч. 2 ст. 105 КК РФ і ч. 4 ст. 226 КК РФ ( „Вбивство двох або більше осіб, а також розкрадання зброї“)”, — йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що вже призначені необхідні судові експертизи. “Також будуть проводитися експертні дослідження для встановлення психічного стану підозрюваного”, — повідомили в СК.

“За даними слідства, 9 листопада 2020 року в 5.30 хвилин Макаров з метою заволодіння табельною зброєю, використовуючи сокиру, убив офіцера, після чого розстріляв колег, двоє з яких загинули, один поранений”, — йдеться в повідомленні.

Як написав Telegram-канал Mash: “З матір’ю Антон Макаров не спілкувався з червня. Алла живе в Ізраїлі, з сином востаннє спілкувалася перед його відправкою в армію. За словами жінки, телефон у Антона був вимкнений, він дзвонив сам — бабусі і дідусю. Близькі кажуть, що з мамою Макаров жив до 2-го класу. Після вона виїхала з Росії і з тих пір більше не бачилася з сином. Зараз у будинку, де жив Антон, чергує поліція. Він все ще в бігах”.