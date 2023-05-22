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13 марта, 19:26 • 47409 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 104440 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 107504 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 107678 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 101650 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 94945 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 110255 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131376 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 171119 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В российском воронеже пожар охватил склад пластиковых изделий

В российском воронеже пожар охватил склад пластиковых изделий

Киев • УНН

 • 652968 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. В воронеже, рф, произошел пожар на складе пластиковых изделий. По данным российского гу мчс пожар уже локализовали, сообщает росСМИ, пишет УНН.

Детали 

В российском гу мчс сообщили, что на складе пластиковых изделий в городе воронеж произошел пожар площадью 250 кв. м, который уже локализовали. Пострадавших нет.

Напомним

Сервис NASA FIRMS, который собирает спутниковые данные о пожарах, фиксирует два очага пожаров вблизи Грайворона, Белгородская область, за последние 6-12 часов.

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