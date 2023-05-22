В российском воронеже пожар охватил склад пластиковых изделий

Детали

В российском гу мчс сообщили, что на складе пластиковых изделий в городе воронеж произошел пожар площадью 250 кв. м, который уже локализовали. Пострадавших нет.

Напомним

Сервис NASA FIRMS, который собирает спутниковые данные о пожарах, фиксирует два очага пожаров вблизи Грайворона, Белгородская область, за последние 6-12 часов.