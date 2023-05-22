В российском воронеже пожар охватил склад пластиковых изделий
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. В воронеже, рф, произошел пожар на складе пластиковых изделий. По данным российского гу мчс пожар уже локализовали, сообщает росСМИ, пишет УНН.
Детали
В российском гу мчс сообщили, что на складе пластиковых изделий в городе воронеж произошел пожар площадью 250 кв. м, который уже локализовали. Пострадавших нет.
Напомним
Сервис NASA FIRMS, который собирает спутниковые данные о пожарах, фиксирует два очага пожаров вблизи Грайворона, Белгородская область, за последние 6-12 часов.