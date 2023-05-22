У російському воронежі пожежа охопила склад пластикових виробів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. У воронежі, рф, сталась пожежа на складі пластикових виробів. За даними російського гу мнс пожежу вже локалізували, повідомляє росЗМІ, пише УНН.
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У російському гу мнс повідомили, що на складі пластикових виробів у місті воронеж сталась пожежа площею 250 кв. м, яку вже локалізували. Постраждалих немає.
Нагадаємо
Сервіс NASA FIRMS, який збирає супутникові дані про пожежі, фіксує два осередки пожеж поблизу Грайворона, Бєлгородщина, за останні 6-12 годин.