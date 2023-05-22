NASA FIRMS зафіксували з обох боків кордону на Бєлгородщині пожежі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Сервіс NASA FIRMS, який збирає супутникові дані про пожежі, фіксує два осередки пожеж поблизу Грайворона, Бєлгородщина, за останні 6-12 годин, повідомляє УНН.
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Як повідомляють росЗМІ, один з осередків пожеж розташований з російського боку кордону в районі Козинки, інший - з українського боку кордону біля населеного пункту Олександрівка.
Офіційної інформації щодо того, чи пов'язані ці пожежі з діями легіону “Свобода Росії” на Бєлгородщині немає.
Нагадаємо
Російська влада проводит "термінову евакуацію" ядерних боєприпасів зі сховища у бєлгородській області.
Також губернатор білгородської області, де сталося вторгнення "диверсійної" групи, заявив, що влада допомагає людям залишити район, який зазнав нападу.