NASA FIRMS зафиксировали по обе стороны границы на Белгородщине пожары
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Сервис NASA FIRMS, который собирает спутниковые данные о пожарах, фиксирует два очага пожаров вблизи Грайворона, Белгородская область, за последние 6-12 часов, сообщает УНН.
Детали
Как сообщают росСМИ, один из очагов пожаров расположен с российской стороны границы в районе Козинки, другой - с украинской стороны границы возле населенного пункта Александровка.
Официальной информации о том, связаны ли эти пожары с действиями легиона “Свобода России” на Белгородщине нет.
Напомним
Российские власти проводят "срочную эвакуацию" ядерных боеприпасов из хранилища в Белгородской области.
Также губернатор Белгородской области, где произошло вторжение "диверсионной" группы, заявил, что власти помогают людям покинуть район, подвергшийся нападению.