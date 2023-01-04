В российском томске горит казарма российских военных

Детали

Информацию подтверждает журналист Андрей Цаплиенко, а также спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

В то же время, российские паблики утверждают, что лагерь, где возник пожар, расположен в прифронтовой зоне в Украине.

По данным российских Telegram-каналов, сгорели три палатки и личные вещи военных. Причины возгорания неизвестны. Пострадавших нет.

Напомним

28 декабря под новочеркасском ростовской области рф, сгорел один из корпусов в воинской части, принадлежавший 150-й дивизии с срф.