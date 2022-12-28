В новочеркасске полностью сгорел новый корпус 150-й дивизии вс рф - росСМИ

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Киев • УНН

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КИЕВ. 28 декабря. УНН. В российском поселке Персиановском, что под новочеркасском ростовской области рф, сгорел один из корпусов в воинской части, принадлежавший 150-й дивизии с срф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Сообщается, что пожар начался утром 27 декабря в районе улицы Кадамовской, 3. Огонь уничтожил один из корпусов, построенный в 2016 году.

На кадрах из соцсетей видно, как двухэтажное здание пылает по всей площади, а в поселке стоит черный дым. На месте работают несколько экипажей МЧС рф. Специализированные ведомства не предоставили комментарий о деталях и причинах возгорания.

Напомним

В понедельник, 26 декабря, в российском Новосибирске произошел пожар в складском помещении, его площадь превысила 1,8 тысячи квадратных метров.

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