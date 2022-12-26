У Новосибірську масштабна пожежа на складі - росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. У російському місті Новосибірськ сталася пожежа у складському приміщенні, її площа перевищила 1,8 тисячі квадратних метрів, пише УНН з посиланням на росЗМІ.
Деталі
За даними МНС росії, пожежа сталася по вулиці 2-а Станційна Ленінського району о 16:58 за місцевим часом. На момент прибуття рятувальників двоповерхова будівля повністю горіла, існує загроза розповсюдження вогню на сусідні будинки.
Як повідомляють ЗМІ, на складі, що горить, знаходиться пластикова продукція. У соцмережах пишуть, що перед початком пожежі очевидці почули вибухи. Потім у небо піднявся дим і спалахнуло полум'я.
За попередніми даними, постраждалих немає. Місцева прокуратура розпочала перевірку за фактом того, що сталося.
Нагадаємо
Сьогодні, 26 грудня, на російському аеродромі Енгельса пролунав вибух. Повідомляється про трьох загиблих та четверо госпіталізованих.