У новочеркаську повністю згорів новий корпус 150-ої дивізії зс рф - росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. У російському селищі персіанівському, що під новочеркаськом ростовської області рф, згорів один з корпусів у військовій частині, що належала 150-й дивізії зс рф. Про це інформує УНН з посиланням на росЗМІ.
Деталі
Повідомляється, що пожежа почалася вранці 27 грудня в районі вулиці Кадамівської, 3. Вогонь знищив один з корпусів, який був збудований у 2016 році.
На кадрах із соцмереж, видно, як двоповерхова будівля палає по всій площі, а у селищі стоїть чорний дим. На місці працюють кілька екіпажів МНС рф. Спеціалізовані відомства не надали коментар про деталі та причини загоряння.
Нагадаємо
У понеділок, 26 грудня, у російському Новосибірську сталася пожежа у складському приміщенні, її площа перевищила 1,8 тисячі квадратних метрів.