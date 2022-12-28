У новочеркаську повністю згорів новий корпус 150-ої дивізії зс рф - росЗМІ

Деталі

Повідомляється, що пожежа почалася вранці 27 грудня в районі вулиці Кадамівської, 3. Вогонь знищив один з корпусів, який був збудований у 2016 році.

На кадрах із соцмереж, видно, як двоповерхова будівля палає по всій площі, а у селищі стоїть чорний дим. На місці працюють кілька екіпажів МНС рф. Спеціалізовані відомства не надали коментар про деталі та причини загоряння.

Нагадаємо

У понеділок, 26 грудня, у російському Новосибірську сталася пожежа у складському приміщенні, її площа перевищила 1,8 тисячі квадратних метрів.