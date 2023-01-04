У російському томську горить казарма російських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Telegram-канали повідомляють про пожежу в одній із казарм російських військовослужбовців, передає УНН.
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Інформацію підтверджує журналіст Андрій Цаплієнко, а також спікер Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.
Водночас російські пабліки стверджують, що табір, де виникла пожежа, розташований у прифронтовій зоні в Україні.
За даними російських Telegram-каналів, згоріли три намети та особисті речі військових. Причини загоряння невідомі. Постраждалих немає.
Нагадаємо
28 грудня під новочеркаським ростовської області рф, згорів один з корпусів у військовій частині, що належав 150-й дивізії зс рф.