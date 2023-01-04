У російському томську горить казарма російських військових

Деталі

Інформацію підтверджує журналіст Андрій Цаплієнко, а також спікер Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

Водночас російські пабліки стверджують, що табір, де виникла пожежа, розташований у прифронтовій зоні в Україні.

За даними російських Telegram-каналів, згоріли три намети та особисті речі військових. Причини загоряння невідомі. Постраждалих немає.

Нагадаємо

28 грудня під новочеркаським ростовської області рф, згорів один з корпусів у військовій частині, що належав 150-й дивізії зс рф.