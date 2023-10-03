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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В российском шебекино власти заявили о "прилетах" в промышленной зоне

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 октября. УНН. В городе шебекино, что в белгородской области рф, утром сообщали о громких взрывах. Позже губернатор белгородской области вячеслав гладков заявил о попадании в территорию промышленной зоны, сообщает УНН.

Цитата

«Под обстрел попал город шебекино. Пострадавших нет. Снаряды легли на территорию промышленной зоны. Оперативные службы уточняют последствия на земле», - написал гладков в Telegram.

Дополнение

Минобороны рф сообщило, что вечером 2 октября якобы ликвидировало дрон над брянской областью. 

Напомним

В воскресенье возле аэропорта российского города Сочи упал беспилотник. 14 рейсов задержали, 1 рейс отменили.

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