У російському шебекіно влада заявила про "прильоти" в промисловій зоні
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. У місті шебекіно, що у білгородській області рф, зранку повідомляли про гучні вибухи. Пізніше губернатор білгородської області в'ячеслав гладков заявив про влучання у територію промислової зони, повідомляє УНН.
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«Під обстріл потрапило місто шебекіно. Постраждалих немає. Снаряди лягли на територію промислової зони. Оперативні служби уточнюють наслідки на землі», - написав гладков у Telegram.
Доповнення
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