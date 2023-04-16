В российском брянске, якобы, упал беспилотник начиненный взрывчаткой
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. В брянске упал беспилотник, начиненный взрывчаткой – об этом сообщил Телеграм-канал BAZA, пишет УНН.
Детали
По сообщению канала, обломки неизвестного летательного аппарата самолетного типа обнаружил местный житель — они лежали в лесу, примерно в 5 километрах от одного из домов по улице Абашева.
«Среди обломков лежала и бомба — предположительно, беспилотник нёс заряд из пластичного взрывчатого вещества», - сообщает BAZA.
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