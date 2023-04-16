У російському брянську, нібито, впав безпілотник начинений вибухівкою
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. У брянську впав безпілотник, начинений вибухівкою – про це повідомив Телеграм-канал BAZA, пише УНН.
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За повідомленням каналу, уламки невідомого літального апарату літакового типу виявив місцевий житель — вони лежали в лісі, приблизно за 5 кілометрів від одного з будинків по вулиці Абашева.
«Серед уламків лежала і бомба — імовірно, безпілотник ніс заряд із пластичної вибухової речовини», - повідомляє BAZA.
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