Падение самолета на брянщине: в рф заявили, что арестовали "украинского пилота" на месяц

Детали

По данным Mash, мужчина просидит в СИЗО до 4 мая 2023 года. Его обвиняют в незаконном пересечении государственной границы российской федерации (ч. 1 ст. 322 УК рф).

В соответствии с российским законом ему грозит штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

Добавим, что задержанного украинского пилота просили арестовать на два месяца. На первом после задержания видео он уверял, что мирный гражданский и просто фотографировал. Однако, как пишет Mash, мужчину подозревают в серийных атаках на брянскую область. В том числе и в сбросе бомбы на электроподстанцию.

Telegram-канал добавляет, что в отношении жителя Харьковской области просят возбудить два уголовных дела - "терроризм" и "пересечение госграницы рф". Предварительно, мужчина якобы участвовал в целой серии атак на объекты в регионе.

Напомним

Телеграм-каналы россии опубликовали видео допроса якобы украинского пилота.