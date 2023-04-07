Падіння літака на брянщині: у рф заявили, що арештували "українського пілота" на місяць

Деталі

За даними Mash, чоловік просидить у СІЗО до 4 травня 2023 року. Його звинувачують у незаконному перетині державного кордону російської федерації (ч. 1 ст. 322 КК рф).

Відповідно до російського закону йому загрожує штраф до 200 тисяч рублів або позбавлення волі на строк до двох років.

Додамо, що затриманого українського пілота просили заарештувати на два місяці. На першому після затримання відео він запевняв, що мирний цивільний і просто фотографував. Проте, як пише Mash, чоловіка підозрюють у серійних атаках на брянську область. У тому числі й у скиданні бомби на електропідстанцію.

Telegram-канал додає, що стосовно жителя Харківської області просять порушити дві кримінальні справи - "тероризм" та "перетин держкордону рф". Попереднь, чоловік нібито брав участь у цілій серії атак на об'єкти в регіоні.

Нагадаємо

Телеграм-канали росії опублікували відео допиту нібито українського пілота.