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Падіння літака на брянщині: Telegram-канали оприлюднили відео допиту нібито пілота українського літака

Падіння літака на брянщині: Telegram-канали оприлюднили відео допиту нібито пілота українського літака

Київ • УНН

 • 1815353 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Російські Telegram-канали Baza та Mash опублікували відео допиту людини, яку називають пілотом українського літака, збитого, як стверджується, у брянській області, передає УНН.

Деталі

Чоловік на відео назвався Олександром Морозовим і повідомив, що працює цивільним пілотом і не літав з початку війни. Документів із собою він не мав.

За словами затриманого, він нібито виконував завдання за 50 тисяч гривень, яке полягало в тому, щоб слідувати за іншим легкомоторним літаком на висоті 50 метрів та за командою ведучого пілота зробити фотографію.

Метою завдання, за словами пілота, було зняти місцевість та перевірити роботу української ППО. Тому, розповів він, при собі у нього були бронежилет та автомат. 

Затриманий заявив, що не знав, що потрапив у повітряний простір росії. Він стверджує, що мав летіти на південь України.

За попередньою версією російського слідства, пілот займався розвідкою за завданням ЗСУ, стверджує Baza. В Україні повідомлення про падіння літака не коментували.

Нагадаємо

У росії заявили, що нібито в брянській області впав український легкомоторний літак. Прикордонний загін затримав пілота.

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