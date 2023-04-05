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Падение самолета на брянщине: Telegram-каналы обнародовали видео допроса якобы пилота украинского самолета

Киев • УНН

 • 1815352 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Российские Telegram-каналы Baza и Mash опубликовали видео допроса человека, которого называют пилотом украинского самолета, сбитого, как утверждается, в брянской области, передает УНН.

Детали

Мужчина на видео назвался Александром Морозовым и сообщил, что работает гражданским пилотом и не летал с начала войны. Документов с собой он не имел.

По словам задержанного, он якобы выполнял задание за 50 тысяч гривен, которое заключалось в том, чтобы следовать за другим легкомоторным самолетом на высоте 50 метров и по команде ведущего пилота сделать фотографию.

Целью задания, по словам пилота, было снять местность и проверить работу украинской ПВО. Поэтому, рассказал он, при себе у него были бронежилет и автомат. 

Задержанный заявил, что не знал, что попал в воздушное пространство россии. Он утверждает, что должен был лететь на юг Украины.

По предварительной версии российского следствия, пилот занимался разведкой по заданию ВСУ, утверждает Baza. В Украине сообщение о падении самолета не комментировали.

Напомним

В россии заявили, что якобы в брянской области упал украинский легкомоторный самолет. Пограничный отряд задержал пилота.

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