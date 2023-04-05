Падение самолета на брянщине: Telegram-каналы обнародовали видео допроса якобы пилота украинского самолета
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Российские Telegram-каналы Baza и Mash опубликовали видео допроса человека, которого называют пилотом украинского самолета, сбитого, как утверждается, в брянской области, передает УНН.
Детали
Мужчина на видео назвался Александром Морозовым и сообщил, что работает гражданским пилотом и не летал с начала войны. Документов с собой он не имел.
По словам задержанного, он якобы выполнял задание за 50 тысяч гривен, которое заключалось в том, чтобы следовать за другим легкомоторным самолетом на высоте 50 метров и по команде ведущего пилота сделать фотографию.
Целью задания, по словам пилота, было снять местность и проверить работу украинской ПВО. Поэтому, рассказал он, при себе у него были бронежилет и автомат.
Задержанный заявил, что не знал, что попал в воздушное пространство россии. Он утверждает, что должен был лететь на юг Украины.
По предварительной версии российского следствия, пилот занимался разведкой по заданию ВСУ, утверждает Baza. В Украине сообщение о падении самолета не комментировали.
Напомним
В россии заявили, что якобы в брянской области упал украинский легкомоторный самолет. Пограничный отряд задержал пилота.