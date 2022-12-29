В российском белгороде взрывы. Власти региона заявили о работе ПВО

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Киев • УНН

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КИЕВ. 29 декабря. УНН. Губернатор белгородской области рф вячеслав гладков заявил, что над белгородом и белгородским районом в рф сработала система ПВО. Об этом УНН сообщает со ссылкой на росСМИ.

Цитата

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Пострадавших нет. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию. Известно, что один из фрагментов упал на развязку автодороги Комсомольский-Майский. Произошло возгорание сухой травы, которую уже потушили наши спасатели», — утверждает гладков.

Дополнение

Ранее российские оккупанты уже обстреливали белгород.

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