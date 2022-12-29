У російському бєлгороді вибухи. Влада регіону заявила про роботу ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Губернатор бєлгородської області росії в'ячеслав гладов заявив, що над бєлгородом і бєлгородським районом в рф спрацювала система ППО. Про це УНН повідомляє з посиланням на росЗМІ.
Цитата
«Над білгородом та бєлгородським районом спрацювала наша система ППО. Постраждалих немає. Про наслідки на землі оперативні служби уточнюють інформацію. Відомо, що один із фрагментів упав на розв'язку автодороги Комсомольський-Майський. Відбулося загоряння сухої трави, яку вже загасили наші рятувальники», — стверджує гладков.
Доповнення
Раніше російські окупанти вже обстрілювали білгород.