У російському бєлгороді вибухи. Влада регіону заявила про роботу ППО

Цитата

«Над білгородом та бєлгородським районом спрацювала наша система ППО. Постраждалих немає. Про наслідки на землі оперативні служби уточнюють інформацію. Відомо, що один із фрагментів упав на розв'язку автодороги Комсомольський-Майський. Відбулося загоряння сухої трави, яку вже загасили наші рятувальники», — стверджує гладков.

Доповнення

Раніше російські окупанти вже обстрілювали білгород.