россияне цинично обстреляли белгород - СтратКом ВСУ

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«Кацапы цинично обстреляли белгород на выходных. Они всеми, даже самыми подлыми способами пытаются скормить своему народу то, что это во всем виновата Украина, чтобы продолжать начатую кровавую войну», - говорится в сообщении.

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Российские телеграмм-каналы писали сегодня, что в белгороде раздалось 12 громких взрывов. Власти сообщили о работе ПВО, жертве и пострадавших.