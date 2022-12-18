россияне цинично обстреляли белгород - СтратКом ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Российские оккупанты цинично обстреляли белгород. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ, передает УНН.
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«Кацапы цинично обстреляли белгород на выходных. Они всеми, даже самыми подлыми способами пытаются скормить своему народу то, что это во всем виновата Украина, чтобы продолжать начатую кровавую войну», - говорится в сообщении.
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Российские телеграмм-каналы писали сегодня, что в белгороде раздалось 12 громких взрывов. Власти сообщили о работе ПВО, жертве и пострадавших.