росіяни цинічно обстріляли бєлгород - СтратКом ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Російські окупанти цинічно обстріляли бєлгород. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, передає УНН.
Цитата
«Кацапи цинічно обстріляли бєлгород на вихідних. Вони всіма, навіть самими підлими способами намагаються згодувати своєму народу те, що це у всьому винна Україна, щоб продовжувати розпочату криваву війну», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Російські телеграм-канали писали сьогодні, що у бєлгороді пролунало 12 гучних вибухів. Влада повідомила про роботу ППО, жертву та постраждалих.