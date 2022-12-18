росіяни цинічно обстріляли бєлгород - СтратКом ЗСУ

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«Кацапи цинічно обстріляли бєлгород на вихідних. Вони всіма, навіть самими підлими способами намагаються згодувати своєму народу те, що це у всьому винна Україна, щоб продовжувати розпочату криваву війну», - йдеться в повідомленні.

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Російські телеграм-канали писали сьогодні, що у бєлгороді пролунало 12 гучних вибухів. Влада повідомила про роботу ППО, жертву та постраждалих.