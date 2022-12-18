росіяни цинічно обстріляли бєлгород - СтратКом ЗСУ

ukru
У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 19365 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

18:26 • 52279 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 91283 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 142127 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 166991 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 343307 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 218914 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 193277 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 327651 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 459005 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.4 м/с
92 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме найближчі 2 години
Популярнi новини

Британія підтримає довготривалий мир для України - спікер Палати громад

31 березня, 15:14 • 38108 перегляди

Хорватія готує 13-й пакет допомоги Україні

31 березня, 15:21 • 36918 перегляди

Глави МЗС п’яти європейських держав заявили про готовність ввести нові санкції проти рф

31 березня, 15:34 • 31012 перегляди

Окупаційному "міністру лнр" повідомлено про підозру: у чому його звинувачують

31 березня, 16:39 • 28881 перегляди

В окупованому Сімферополі на залізничному вокзалі стався вибух і задимлення

31 березня, 16:46 • 31037 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 343311 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 327654 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 545345 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 676214 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 696302 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Кейр Стармер

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 76918 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 114019 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 199059 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 225091 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 218102 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

росіяни цинічно обстріляли бєлгород - СтратКом ЗСУ

росіяни цинічно обстріляли бєлгород - СтратКом ЗСУ

Київ • УНН

 • 820296 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Російські окупанти цинічно обстріляли бєлгород. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, передає УНН.

Цитата

«Кацапи цинічно обстріляли бєлгород на вихідних. Вони всіма, навіть самими підлими способами намагаються згодувати своєму народу те, що це у всьому винна Україна, щоб продовжувати розпочату криваву війну», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Російські телеграм-канали писали сьогодні, що у бєлгороді пролунало 12 гучних вибухів. Влада повідомила про роботу ППО, жертву та постраждалих.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаКримінал та НП
Bitcoin
$82,548.60
Золото
$3,155.62
Tesla
$258.01
Brent
$74.68
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,822.41