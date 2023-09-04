В российской махачкале около 50 подростков устроили массовую драку возле школы

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«Новый учебный год не задался у стен гимназии №11: парни что-то крупно не поделили и столкнулись в драке всех против всех. Оказавшиеся поблизости взрослые от такого зрелища, похоже, растерялись и даже не стали разнимать подростков. Как итог, ситуация накалилась ещё больше, и вскоре у школы раздались выстрелы — предположительно, из травмата», - говориться в сообщении.

Сообщаеться, что когда на место прибыли полицейские, парни быстро сориентировались и бросились врассыпную.

«Но вот двоим подросткам не повезло — их задержали, и теперь юным бойцам придётся отвечать на расспросы о причинах столь масштабной разборки», - отмечаеться всообщении.

Дополнение

В москве в понедельник сообщили о заминировании школ и торговых центров. Кроме того, подобные сообщения поступили также в крымские учебные заведения.