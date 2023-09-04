У російській махачкалі близько 50 підлітків влаштували масову бійку біля школи
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. У російській махачкалі близько 50 підлітків влаштували масову бійку біля школи, яка закінчилася стріляниною і втечею від поліції. Про це повідомляє Telegram-канал Baza, передає УНН.
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«Новий навчальний рік не задався біля стін гімназії №11: хлопці щось крупно не поділили і зіткнулися в бійці всі проти всіх. Дорослі, які опинилися поблизу, від такого видовища, схоже, розгубилися і навіть не стали розбороняти підлітків. Як підсумок, ситуація загострилася ще більше, і незабаром біля школи пролунали постріли — імовірно, з травмата», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що коли на місце прибули поліцейські, хлопці швидко зорієнтувалися і кинулися втікати.
«Але ось двом підліткам не пощастило — їх затримали, і тепер юним бійцям доведеться відповідати на розпитування щодо причин таких масштабних розбірок», - зазначається в повідомленні.
Доповнення
У Москві в понеділок повідомили про замінування шкіл і торгових центрів. Крім того, подібні повідомлення надійшли також у кримські навчальні заклади.