В россии снова "хлопок": громкое утро было в воронеже
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. В воронеже в рф местных жителей разбудил звук взрыва, губернатор сообщил, что взрыв произошел в результате попадания в дом беспилотника, пишут росСМИ, передает УНН.
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«По предварительным данным, на улице Белинского в воронеже упал БПЛА. Спецслужбы работают на месте. Подробности позже. Ситуацию держу на личном контроле», – сообщил губернатор гусев.
Детали
РосСМИ сообщают о якобы двух пострадавших.
Также региональные СМИ сообщают, что повреждения есть не только в многоэтажке, но и в соседнем частном доме.
Напомним
В ночь на 2 июня в курске прогремели взрывы.