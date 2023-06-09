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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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В россии снова "хлопок": громкое утро было в воронеже

Киев • УНН

 • 349526 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. В воронеже в рф местных жителей разбудил звук взрыва, губернатор сообщил, что взрыв произошел в результате попадания в дом беспилотника, пишут росСМИ, передает УНН.

В россии снова "хлопок": громкое утро было в воронеже

Цитата

«По предварительным данным, на улице Белинского в воронеже упал БПЛА. Спецслужбы работают на месте. Подробности позже. Ситуацию держу на личном контроле», – сообщил губернатор гусев.

Детали

РосСМИ сообщают о якобы двух пострадавших.

Также региональные СМИ сообщают, что повреждения есть не только в многоэтажке, но и в соседнем частном доме.

Напомним

В ночь на 2 июня в курске прогремели взрывы

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