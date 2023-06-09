В россии снова "хлопок": громкое утро было в воронеже

Цитата

«По предварительным данным, на улице Белинского в воронеже упал БПЛА. Спецслужбы работают на месте. Подробности позже. Ситуацию держу на личном контроле», – сообщил губернатор гусев.

Детали

РосСМИ сообщают о якобы двух пострадавших.

Также региональные СМИ сообщают, что повреждения есть не только в многоэтажке, но и в соседнем частном доме.

Напомним

В ночь на 2 июня в курске прогремели взрывы.