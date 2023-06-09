У росії знову "бавовна": гучний ранок був у воронежі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. У воронежі в рф місцевих жителів розбудив звук вибуху, губернатор повідомив, що вибух стався в результаті попадання в будинок безпілотника, пишуть росЗМІ, передає УНН.
Цитата
«За попередніми даними, на вулиці Бєлінського у воронежі впав БПЛА. Спецслужби працюють на місці. Подробиці пізніше. Ситуацію тримаю на особистому контролі», – повідомив губернатор гусєв.
Деталі
РосЗМІ повідомляють про нібито двох постраждалих.
Також регіональні ЗМІ повідомляють, що пошкодження є не тільки в багатоповерхівці, а й у сусідньому приватному будинку.
Нагадаємо
У ніч на 2 червня у курську пролунали вибухи.