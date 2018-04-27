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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В России сносят институт, где разработали "Новичок"

Киев • УНН

 • 13187 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Находящийся в российском городе Шиханы филиал Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии, в котором могли произвести яд "Новичок", сносит свои корпуса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление главы ЗАТО Шиханы Андрея Татаринова.

В России сносят институт, где разработали "Новичок"

"ГосНИИОХТ — это институт, который сейчас, после завершения программы уничтожения химоружия, уничтожает сам себя. Сейчас там идёт снос корпусов, весь строительный мусор проходит через высокотемпературные печи. Обожженный мусор складируется на специальном полигоне. Это все проводится с целью очистки территории института для последующего развития там какого-то нового производства", — рассказал он.

В настоящее время в институте работает 200 жителей Шихан. Сам институт состоит всего из нескольких корпусов. Снос зданий производится потому, что в них велась работа с ядовитыми веществами и использовать помещения для чего-то ещё больше нельзя. Однако территория института может использоваться для развития новых производств.

"Я думаю, что руководство института совместно с федеральными структурами найдет возможность для дальнейшего использования территории института для других целей", — сказал Татаринов.

Как сообщал УНН, на Кубани (в России - ред.) одного из из разработчиков отравляющих веществ класса "Новичок" Владимира Углева сбила машина. 

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