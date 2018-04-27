У Росії зносять інститут, де розробили "Новачок"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Філія Державного науково-дослідного інституту органічної хімії і технології, що знаходиться в російському місті Шихан, в якому могли зробити отруту "Новачок", зносить свої корпусу. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву глави ЗАТО Шихан Андрія Татаринова.
"ДержНДІОХТу - це інститут, який зараз, після завершення програми знищення хімзброї, знищує сам себе. Зараз там йде знесення корпусів, все будівельне сміття проходить через високотемпературні печі. Обпалений сміття складується на спеціальному полігоні. Це все проводиться з метою очищення території інституту для подальшого розвитку там якогось нового виробництва", - розповів він.
В даний час в інституті працює 200 жителів Шихан. Сам інститут складається всього з декількох корпусів. Знесення будинків проводиться тому, що в них велася робота з отруйними речовинами і використовувати приміщення для чогось ще більше не можна. Однак територія інституту може використовуватися для розвитку нових виробництв.
"Я думаю, що керівництво інституту спільно з федеральними структурами знайде можливість для подальшого використання території інституту для інших цілей", - сказав Татаринов.
Як повідомляв УНН, на Кубані (в Росії - ред.) Одного з з розробників отруйних речовин класу "Новачок" Володимира Углєв збила машина.