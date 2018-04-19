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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В России заставят операторов дольше сохранять данные пользователей

Киев • УНН

 • 9142 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Правительство РФ утвердило правила хранения операторами связи пользовательского трафика по "пакету Яровой": с 1 октября они должны будут в полном объеме хранить трафик за последние 30 суток, а далее в течение пяти лет наращивать емкости для хранения на 15% ежегодно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на РИА Новости.

В России заставят операторов дольше сохранять данные пользователей

"Утвердить прилагаемые правила хранения операторами связи текстовых сообщений пользователей услугами связи, голосовой информации, изображений, звуков, видео- и иных сообщений пользователей услугами связи. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2018 года", — говорится в постановлении правительства, опубликованном на портале правовой информации.

Пакет антитеррористических законов, подписанный президентом РФ в июле 2016 года (так называемый "пакет Яровой"), в том числе, обязывает операторов связи и интернет-компании до 6 месяцев хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб.

Изначально норма должна заработать с 1 июля текущего года, но затем начала обсуждаться ее отсрочка. В январе глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров сообщал, что вступление нормы о хранении пользовательского трафика может быть перенесено с июля на три-четыре месяца.

Как сообщал УНН, Роскомнадзор передал российским провайдерам адреса Telegram для блокировки.

Таганский суд в пятницу удовлетворил заявление Роскомнадзора о блокировании доступа к мессенджер на территории России. Отдельным пунктом отмечалось, что решение подлежит немедленному исполнению. Вместе с тем суд постановил, что ограничение может быть снято в случае, если Telegram предоставит ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Но представители Telegram неоднократно заявляли об объективной невозможности выполнить такие требования.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что “конфиденциальность не продается, а права человека не должны быть поставлены под угрозу из-за страха или жадности”.

Пока же многотысячная аудитория социальной сети ищет пути обхода блокировок, устанавливая VPN или специальные настройки прокси. Дуров сообщил, что в Telegram будут использоваться встроенные методы обхода блокировок и обычным пользователям особых манипуляций, для того чтобы оставаться в мессенджере, не потребуется.

Дуров посоветовал не удалять и не устанавливать заново Telegram при возникновении проблем с соединением и загружать обновления для приложения.

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