В России заставят операторов дольше сохранять данные пользователей

"Утвердить прилагаемые правила хранения операторами связи текстовых сообщений пользователей услугами связи, голосовой информации, изображений, звуков, видео- и иных сообщений пользователей услугами связи. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2018 года", — говорится в постановлении правительства, опубликованном на портале правовой информации.



Пакет антитеррористических законов, подписанный президентом РФ в июле 2016 года (так называемый "пакет Яровой"), в том числе, обязывает операторов связи и интернет-компании до 6 месяцев хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб.

Изначально норма должна заработать с 1 июля текущего года, но затем начала обсуждаться ее отсрочка. В январе глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров сообщал, что вступление нормы о хранении пользовательского трафика может быть перенесено с июля на три-четыре месяца.

Как сообщал УНН, Роскомнадзор передал российским провайдерам адреса Telegram для блокировки.

Таганский суд в пятницу удовлетворил заявление Роскомнадзора о блокировании доступа к мессенджер на территории России. Отдельным пунктом отмечалось, что решение подлежит немедленному исполнению. Вместе с тем суд постановил, что ограничение может быть снято в случае, если Telegram предоставит ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Но представители Telegram неоднократно заявляли об объективной невозможности выполнить такие требования.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что “конфиденциальность не продается, а права человека не должны быть поставлены под угрозу из-за страха или жадности”.

Пока же многотысячная аудитория социальной сети ищет пути обхода блокировок, устанавливая VPN или специальные настройки прокси. Дуров сообщил, что в Telegram будут использоваться встроенные методы обхода блокировок и обычным пользователям особых манипуляций, для того чтобы оставаться в мессенджере, не потребуется.

Дуров посоветовал не удалять и не устанавливать заново Telegram при возникновении проблем с соединением и загружать обновления для приложения.