У Росії змусять операторів довше зберігати дані користувачів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Уряд РФ затвердив правила зберігання операторами зв'язку призначеного для користувача трафіку за "пакетом Ярової": з 1 жовтня вони повинні будуть в повному обсязі зберігати трафік за останні 30 діб, а далі протягом п'яти років нарощувати об'єми для зберігання на 15% щорічно. Про це повідомляє УНН з посиланням на РІА Новини.
"Затвердити правила зберігання операторами зв'язку текстових повідомлень користувачів послугами зв'язку, голосової інформації, зображень, звуків, відео-та інших повідомлень користувачів послугами зв'язку. Ця постанова набирає чинності з 1 липня 2018 року", - йдеться в постанові уряду, опублікованій на порталі правової інформації.
Пакет антитерористичних законів, підписаний президентом РФ в липні 2016 роки (так званий "пакет Ярової"), в тому числі, зобов'язує операторів зв'язку і інтернет-компанії до 6 місяців зберігати інформацію про зміст розмов і листування користувачів, включаючи фото-, відео- і звукові файли, щоб надавати їх на вимогу спецслужб.
Спочатку норма повинна запрацювати з 1 липня поточного року, але потім почали обговорювати її відстрочку. У січні глава Мінкомзв'язку РФ Микола Нікіфоров повідомляв, що вступ норми про зберігання призначеного для користувача трафіку може бути перенесено з липня на три-чотири місяці.
Як повідомляв УНН, Роскомнагляд передав російським провайдерам адреси Telegram для блокування.
Таганський суд в п'ятницю задовольнив заяву Роскомнагляду про блокування доступу до месенджер на території Росії. Окремим пунктом зазначалося, що рішення підлягає негайному виконанню. Разом з тим суд постановив, що обмеження може бути знято в разі, якщо Telegram надасть ФСБ ключі для дешифрування повідомлень користувачів. Але представники Telegram неодноразово заявляли про об'єктивну неможливість виконати такі вимоги.
Засновник Telegram Павло Дуров заявив, що "конфіденційність не продається, а права людини не повинні бути поставлені під загрозу через страх або жадібність".
Поки ж багатотисячна аудиторія соціальної мережі шукає шляхи обходу блокувань, встановлюючи VPN або спеціальні настройки проксі. Дуров повідомив, що в Telegram будуть використовуватися вбудовані методи обходу блокувань і звичайним користувачам особливих маніпуляцій, для того щоб залишатися в месенджері, не буде потрібно.
Дуров порадив не видаляти і не встановлювати заново Telegram при виникненні проблем із з'єднанням і завантажувати оновлення для додатка.