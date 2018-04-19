У Росії змусять операторів довше зберігати дані користувачів

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Уряд РФ затвердив правила зберігання операторами зв'язку призначеного для користувача трафіку за "пакетом Ярової": з 1 жовтня вони повинні будуть в повному обсязі зберігати трафік за останні 30 діб, а далі протягом п'яти років нарощувати об'єми для зберігання на 15% щорічно. Про це повідомляє УНН з посиланням на РІА Новини.