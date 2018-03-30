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В Кремле заявили, что РФ никогда не начинала дипломатических войн

В Кремле заявили, что РФ никогда не начинала дипломатических войн

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 марта. УНН. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не развязывала дипломатических войн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Россия не развязывала никаких дипломатических войн", - заявил Д.Песков.

"Россия никогда не была инициатором санкционных обменов и высылки дипломатов и так далее. Россия была вынуждена предпринять ответные шаги в ответ на недружественные, неконструктивные, незаконные действия - в данном случае связанные с высылкой наших дипломатов и закрытием консульского учреждения, совершенные Вашингтоном. Россия остается открытой для налаживания добрых отношений, мы хотим этих отношений", - сказал он.

Как сообщал УНН, 26 марта президент США Дональд Трамп распорядился выслать 60 россиян с США и закрыл российское консульство в Сиэтле из-за отравления экс-двойного агента Сергея Скрипаля в начале этого месяца в Великобритании. Кроме того, более 20 европейских стран, в том числе Украина, также выслали россиян.

НАТО сократила состав российской миссии при организации с 30 до 20 человек, а Евросоюз отозвал для консультаций своего посла в Москве.

В свою очередь Россия выслала 60 американских дипломатов.

Напомним, скоординированная акция состоялась на фоне отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которых 4 марта нашли без сознания в британском городе Солсбери.

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