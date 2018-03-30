У Кремлі заявили, що РФ ніколи не починала дипломатичних війн
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що російська сторона не розв'язувала дипломатичних війн. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"Росія не розв'язувала ніяких дипломатичних воєн", - заявив Д.Пєсков.
"Росія ніколи не була ініціатором санкційних обмінів і висилки дипломатів і так далі. Росія була змушена зробити кроки у відповідь на недружні, неконструктивні, незаконні дії - в даному випадку пов'язані з висилкою наших дипломатів і закриттям консульської установи, вчинені Вашингтоном. Росія залишається відкритою для налагодження добрих відносин, ми хочемо цих відносин", - сказав він.
Як повідомляв УНН, 26 березня Президент США Дональд Трамп розпорядився вислати 60 росіян з США і закрив російське консульство в Сіетлі через отруєння екс-подвійного агента Сергія Скрипаля на початку цього місяця у Великій Британії. Крім того, більше 20 європейських країн, у тому числі Україна, також вислали росіян.
НАТО скоротила склад російської місії при організації з 30 до 20 осіб, а Євросоюз відкликав для консультацій свого посла в Москві.
У свою чергу Росія вислала 60 американських дипломатів.
Нагадаємо, скоординована акція відбулася на тлі отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії, яких 4 березня знайшли без свідомості в британському місті Солсбері.