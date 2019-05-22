В России заявили, что Apple "устранила проблемы" с Крымом на картах

"Мы констатируем исполнение компанией Apple действующего законодательства, вместе с тем остались вопросы, которые требуют еще дополнительных корректировок со стороны компании", - сказал парламентарий.

"В частности, если по картам устранены замечания, которые были со стороны Государственной думы... то по одному из других сервисов Apple сегодня убрана принадлежность крымских городов территории Украины, но вместе с тем мы видим, что они не полностью представлены, как территория России", - заявил он.

"Мы обратили внимание на дискриминацию в отношении крымских городов (и тот факт), что они является частью нашей страны, они обещали устранить это и через неделю нас проинформировать", - сказал Левин.

Как сообщал УНН, ранее сайт о выборах в Европе изобразил Крым частью России.