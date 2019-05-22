У Росії заявили, що Apple "усунула проблеми" з Кримом на картах
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Голова профільного комітету Держдуми РФ з інформаційної політики, інформаційних технологій і зв'язку Леонід Левін після зустрічі з представниками американської компанії Apple заявив, що компанія "усунула претензії депутатів" у зв'язку з невірною територіальною приналежністю Криму, передає УНН, посилаючись на ТАСС.
"Ми констатуємо виконання компанією Apple чинного законодавства, в той же час залишилися питання, які вимагають ще додаткових коригувань з боку компанії", - сказав парламентарій.
"Зокрема, якщо за картками усунені зауваження, які були з боку Державної думи... то по одному з інших сервісів Apple сьогодні прибрана приналежність кримських міст території України, але разом з тим ми бачимо, що вони не повністю представлені, як територія Росії", - заявив він.
"Ми звернули увагу на дискримінацію щодо кримських міст (і той факт), що вони є частиною нашої країни, вони обіцяли усунути це і через тиждень нас проінформувати", - сказав Левін.
Як повідомляв УНН, раніше сайт про вибори в Європі зобразив Крим частиною Росії.