В России заявили о сбитии беспилотника на подлете к Москве

Детали

По его данным, пострадавших и разрушений в результате сбивания беспилотника нет. На месте работают экстренные службы.

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«Сегодня ночью силами ПВО на подлете к Москве в Истринском районе уничтожен беспилотник. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте происшествия», — написал Собянин.

Ранее сообщалось, что во всех московских аэропортах приостановлены рейсы на вылет и прилет, объявлен план "Ковер".

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