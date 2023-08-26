В России заявили о сбитии беспилотника на подлете к Москве
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Ночью на подлете к Москве в Истринском районе российская ПВО сбила беспилотник. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram, передает УНН.
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По его данным, пострадавших и разрушений в результате сбивания беспилотника нет. На месте работают экстренные службы.
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«Сегодня ночью силами ПВО на подлете к Москве в Истринском районе уничтожен беспилотник. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте происшествия», — написал Собянин.
Ранее сообщалось, что во всех московских аэропортах приостановлены рейсы на вылет и прилет, объявлен план "Ковер".
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