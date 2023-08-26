У Росії заявили про збиття безпілотника на підльоті до Москви

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За його даними, постраждалих та руйнувань внаслідок збиття безпілотника немає. На місці працюють екстрені служби.

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«Сьогодні вночі силами ППО на підльоті до Москви в Істринському районі знищено безпілотника. Попередньо постраждалих та руйнувань немає. Екстрені служби працюють на місці події», — написав Собянин.

Раніше повідомлялось, що у всіх московських аеропортах призупинені рейси на виліт і приліт, оголошено план "Килим".

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