У Росії заявили про збиття безпілотника на підльоті до Москви
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Уночі на підльоті до Москви в Істринському районі російська ППО збила безпілотник. Про це заявив мер Москви Сергій Собянин у своєму Telegram, передає УНН.
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За його даними, постраждалих та руйнувань внаслідок збиття безпілотника немає. На місці працюють екстрені служби.
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«Сьогодні вночі силами ППО на підльоті до Москви в Істринському районі знищено безпілотника. Попередньо постраждалих та руйнувань немає. Екстрені служби працюють на місці події», — написав Собянин.
Раніше повідомлялось, що у всіх московських аеропортах призупинені рейси на виліт і приліт, оголошено план "Килим".
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