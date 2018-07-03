В России заявили о возможности создания альтернативного интернета
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Россия обладает всеми возможностями для создания альтернативного интернета. Об этом сообщил директор Департамента по вопросам новых вызовов и угроз (ДНВ) МИД России Илья Рогачев, передает УНН со ссылкой на "ТАСС".
"Технические, финансовые, интеллектуальные и все остальные возможности для этого имеются, но я не думаю, что кому-то этого бы очень хотелось", - сообщил Рогачев.
Он отметил, что такая перспектива является "неблагоприятной", однако к этому "может привести политика Запада".
"К этому может прежде всего привести политика наших западных партнеров, насаждение двойных стандартов. Если эти двойные стандарты будут продолжать насаждаться, тогда, как о самой неблагоприятной в этом отношении перспективе, можно говорить о создании какого-то параллельного интернета", - отметил директор департамента.
Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев во время встречи с президентом Владимиром Путиным предложил превратить Минкомсвязи в Министерство цифрового развития.