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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 92030 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 113927 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 134752 просмотра

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8 марта, 10:25 • 141490 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 178849 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 155939 просмотра

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В России заявили о возможности создания альтернативного интернета

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КИЕВ. 3 июля. УНН. Россия обладает всеми возможностями для создания альтернативного интернета. Об этом сообщил директор Департамента по вопросам новых вызовов и угроз (ДНВ) МИД России Илья Рогачев, передает УНН со ссылкой на "ТАСС". 

"Технические, финансовые, интеллектуальные и все остальные возможности для этого имеются, но я не думаю, что кому-то этого бы очень хотелось", - сообщил Рогачев.

Он отметил, что такая перспектива является "неблагоприятной", однако к этому "может привести политика Запада".

"К этому может прежде всего привести политика наших западных партнеров, насаждение двойных стандартов. Если эти двойные стандарты будут продолжать насаждаться, тогда, как о самой неблагоприятной в этом отношении перспективе, можно говорить о создании какого-то параллельного интернета", - отметил директор департамента.

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев во время встречи с президентом Владимиром Путиным предложил превратить Минкомсвязи в Министерство цифрового развития.

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