У Росії заявили про можливість створення альтернативного інтернету
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Росія має всі можливості для створення альтернативного інтернету. Про це повідомив директор Департаменту з питань нових викликів і загроз (ДНВ) МЗС Росії Ілля Рогачов, передає УНН з посиланням на "ТАСС".
"Технічні, фінансові, інтелектуальні та всі інші можливості для цього є, але я не думаю, що комусь цього б дуже хотілося", - повідомив Рогачов.
Він зазначив, що така перспектива є "несприятливою", проте до цього "може привести політика Заходу".
"До цього може, перш за все, привести політика наших західних партнерів, насадження подвійних стандартів. Якщо ці подвійні стандарти будуть продовжувати насаджуватися, тоді, як про найбільш несприятливу перспективу, можна говорити про створення якогось паралельного інтернету", - зазначив директор департаменту.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв під час зустрічі з президентом Володимиром Путіним запропонував перетворити Мінкомзв'язку в Міністерство цифрового розвитку.