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В России завершили предварительное расследование относительно пожара в ТЦ "Зимняя вишня"

В России завершили предварительное расследование относительно пожара в ТЦ "Зимняя вишня"

Киев  •  УНН

 • 12157 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России завершено предварительное следствие по уголовному делу о гибели людей при пожаре, произошедшем 25 марта 2018 года в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", в отношении семи обвиняемых. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

В зависимости от роли каждого им вменяется совершение преступлений, предусмотренных ч.3 ст.219, ч.3 ст.238, ч.3 ст.293 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности; халатность).

Генеральный и технический директора ОАО "Кемеровский Кондитерский Комбинат" Юлия Богданова и Георгий Соболев, а также генеральный директор указанного юридического лица Надежда Судденок обвиняются в оказании услуг по содержанию противопожарных систем, не отвечающих требованиям безопасности. Охранник ООО "Центр защиты" Сергей Антюшин, как полагает следствие, не выполнил свои обязанности по оповещению о возникшем пожаре посетителей торгового центра.

Электромонтеру охранно-пожарной сигнализации Александру Никитину и директору ООО "Системный интегратор" Игорю Полозиненко инкриминируется ненадлежащее оказание услуг по содержанию систем пожарной безопасности.

Начальник караула пожарной части №2 государственного учреждения "1 отряд Федеральной противопожарной службы по Кемеровской области" Сергей Генин обвиняется в ненадлежащем исполнении своих обязанностей по спасению людей из горящего здания торгового центра.

В ближайшее время потерпевшие, обвиняемые и их защитники приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела. Расследование в отношении еще четверых обвиняемых продолжается.

Напомним, пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. По последним данным, жертвами трагедии стали 60 человек, еще 79 пострадали. Возбуждено уголовное дело, обвиняемыми по нему проходят восемь человек.

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