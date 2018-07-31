У Росії завершили попереднє розслідування щодо пожежі в ТЦ "Зимова вишня"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Головним управлінням з розслідування особливо важливих справ СК Росії завершено досудове слідство у кримінальній справі про загибель людей під час пожежі, яка сталася 25 березня 2018 року в кемеровському торговому центрі "Зимова вишня", щодо семи обвинувачених. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу СК РФ.
Залежно від ролі кожного їм ставиться вчинення злочинів, передбачених ч.3 ст.219, ч.3 ст.238, ч.3 ст.293 КК РФ (порушення вимог пожежної безпеки, надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки; недбалість).
Генеральний і технічний директора ВАТ "Кемеровський Кондитерський Комбінат" Юлія Богданова і Георгій Соболєв, а також генеральний директор зазначеної юридичної особи Надія Судденок звинувачуються в наданні послуг з утримання протипожежних систем, що не відповідають вимогам безпеки. Охоронець ТОВ "Центр захисту" Сергій Антюшін, як вважає слідство, не виконав свої обов'язки щодо оповіщення про пожежу, яка виникла, відвідувачів торгового центру.
Електромонтерові охоронно-пожежної сигналізації Олександру Нікітіну та директору ТОВ "Системний інтегратор" Ігорю Полозіненко інкримінується неналежне надання послуг з утримання систем пожежної безпеки.
Начальник варти пожежної частини №2 державної установи "1 загін Федеральної протипожежної служби по Кемеровській області" Сергій Генин звинувачується в неналежному виконанні своїх обов'язків по порятунку людей з палаючої будівлі торгового центру.
Найближчим часом потерпілі, обвинувачені та їхні захисники приступлять до ознайомлення з матеріалами кримінальної справи. Розслідування стосовно ще чотирьох обвинувачених триває.
Нагадаємо, пожежа в торгово-розважальному центрі "Зимова вишня" стався 25 березня. За останніми даними, жертвами трагедії стали 60 осіб, ще 79 постраждали. Порушено кримінальну справу, обвинуваченими по ньому проходять вісім осіб.