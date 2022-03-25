В россии заканчиваются высокоточные боеприпасы для войны с Украиной – СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Высокопоставленный чиновник Пентагона заявил, что у российских военных, которые воюют против Украины, заканчиваются высокоточные управляемые боеприпасы. Об этом информирует УНН, ссылаясь на Reuters.
Детали
Чиновник предполагает, что россия, вероятнее всего, будет использовать авиационные бомбы свободного падения и артиллерию.
Заместитель министра обороны по вопросам политики Колин Кал отметил, что не верит, что президент рф владимир путин хочет иметь тотальный конфликт с НАТО.
Напомним
Разведки США и Великобритании сообщали, что ВСУ успешно атаковали важные цели на оккупированных территориях Украины. Среди них — десантный корабль и склады боеприпасов в Бердянске.