В россии заканчиваются высокоточные боеприпасы для войны с Украиной – СМИ

Детали

Чиновник предполагает, что россия, вероятнее всего, будет использовать авиационные бомбы свободного падения и артиллерию.

Заместитель министра обороны по вопросам политики Колин Кал отметил, что не верит, что президент рф владимир путин хочет иметь тотальный конфликт с НАТО.

Напомним

Разведки США и Великобритании сообщали, что ВСУ успешно атаковали важные цели на оккупированных территориях Украины. Среди них — десантный корабль и склады боеприпасов в Бердянске.



